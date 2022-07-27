Ağrı’yı kadın gözüyle fotoğraflandırdılar

Ağrı Valiliği ile Serhat Kalkınma Ajansı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Kadın Gözüyle Ağrı isimli proje ile Türkiye’nin önemli kadın fotoğraf sanatçıları, Ağrı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflandırdılar.

Bennu Gerede, Lara Sayılgan, Ayten Hatice Yılmaz, Nihal Gündüz, Emine Şengöz, Aynur Aytin ve Gülşen Günay gibi önemli kadın fotoğrafçıların yer aldığı proje ile Ağrı’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşamı da fotoğraflandırıldı. Proje çerçevesinde Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ile birlikte Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret eden fotoğrafçılar, daha sonrasında Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde çekim yaptılar. Tutak Ketesi, Ağrı Döneri, Ağrı Balı, Keledoş ve Abdigör Köfte gibi Ağrı sofralarının vazgeçilmez damak tatları da bu etkinlikte fotoğraflandırıldı.

Projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede, “Ağrı’ya daha önce hiç gelmemiştim. Proje ile ilgili davet edildiğimde bir kadın olarak heyecanlandım. Çünkü Türkiye’de yalnızca kadınların yer aldığı bir foto safari olmamıştı. Ağrı’ya ve Ağrı’nın lezzetli sofrasına bayıldım. Ağrı gerek dağıyla gerekse İshak Paşa Sarayı ile görülmesi, gezilmesi gereken önemli bir yer. Her tarafı buram buram tarih ve doğallık kokuyor. Herkesi Ağrı’ya bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Proje kapsamında çekilen fotoğrafların Ağustos ayında Ağrı’da sergilenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.