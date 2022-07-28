Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na çay daveti

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Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’ya gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çay içmeye davet etti.

Partisinin düzenlemiş olduğu programlara katılmak için Ağrı’ya gelmesi beklenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan çay davetinde bulundu.

Başkan Sayan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada ‘’Kılıçdaroğlu bugün ilimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir’’ dedi.

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