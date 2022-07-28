CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.
Doğubeyazıt iş dünyası ile toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmedi Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra İshak Paşa Sarayı’nı da gezerek bilgi aldı. Kılıçdaroğlu buradaki esnafla da sohbet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.