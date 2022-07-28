Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok

DHA

Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok


AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleriyle ilgili eleştirilere yönelik açıklama yaptı. Kendisinin de olduğu asfaltlama çalışması yapılan alanda yardımcısına ve personeline yönelik saldırı girişiminde bulunulduğunu, görüntülerin de güvenliğinden sorumlu kişilerce güvenlik çemberi oluşturulduğu anlara ilişkin olduğunu belirten Sayan, "Olayın Ağrı Spor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır" dedi. Sayan, bugün kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye davet etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşımlarda, Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım ile kulübün onursal başkanı Savcı Sayan arasında tartışma çıktığı, Sayan ve korumalarının darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi. Olayın ardından Sayan ve korumalarının ellerinde Kalaşnikof silahlarla sokakta yürüyüş yaptığı ileri sürüldü.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iddialarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Murat Mahallesi'nde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde Belediye Başkan Yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış, saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturmuş olup güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrı Spor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haberle partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı, kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir."
`AĞRI´YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM´
Ağrı´ya hizmet etmeye devam edeceğini belirten Savcı Sayan, "Göreve geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden ve gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlarından aldığım onlarca tehdide rağmen bu şehre hizmet etmeye, partimizi ve hizmetlerini ve kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya, ulaştırmaya gayret ettim, edeceğim. Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim, yaktılar yine gönderdim. 'Giremezsin hiçbir siyasetçi gitmedi' dedikleri mahallelere, köylere gittim, yine gideceğim. Hizmetimizi ne tehditler ne de başka hiçbir güç engelleyemez. AK Parti'mize yüzde 56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir tehdit Sayın Genel Başkanı'mızı yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz durmak yok yola devam" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NU ÇAYA DAVET ETTİ
Bu arada, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye davet etti. Başkan Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bugün ilimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez DHA
2022-07-28 17:49:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani ...
Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na çay daveti
YEREL HABERLER Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na çay daveti
Ağrı’yı kadın gözüyle fotoğraflandırdılar
YEREL HABERLER Ağrı’yı kadın gözüyle fotoğraflandırdılar
Ağrı’da bir evin odası çöktü, aile şok oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da bir evin odası çöktü, aile şok oldu
Ağrı’da kargoyla gönderilmeye çalışılan kaçak ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da kargoyla gönderilmeye çalışılan kaçak ürünler ...
Ahmed-i Hani MYO öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Ahmed-i Hani MYO öğrencilerini bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.