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Kılıçdaroğlu: Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur

DHA

Kılıçdaroğlu: Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da yaptığı konuşmada "Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur. Tüm peygamberler adalet, güzel ahlakı getirmek üzere görevlendirilmişlerdir. Adaleti sağlayamazsanız kul hakkı yemiş olursunuz. Adaleti sağlayamazsanız birilerini haksız yere mahkum etmiş olursunuz. Biz adaleti sağlayacağız. Bunu derken hukuk içinde, vicdan içinde, ahlak içinde adalet içinde sağlamak zorundayız." dedi. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakla geldiği Iğdır'dan karayoluyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçti. Burada Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra iş insanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu, buradaki programının ardından karayoluyla Ağrı'ya hareket etti. Kente gelen Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Caddesinde toplanan partililer karşıladı. Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın son 12 yıldır gelirinin düştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin en yüksek olduğu il Ağrı. 24 yaşın altında genç nüfusun çok olduğu il yine Ağrı. İşsizlik, yoksulluk, geçinememe durumu var. Bütün bunları biliyorum. Size blir tek sözüm var, oy verir iktidara taşırsanız, Ağrı'yı da göreceksiniz, Kars'ı da göreceksiniz, Iğdır'ı da göreceksiniz. Bu ülkeye, bu insanlara bir sözüm var. Biz barışacağız, biz kucaklaşacağız, biz helalleşeceğiz, biz kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız." dedi. 
ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ
Konuşmasında adaleti sağlayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz haktan, hukuktan yanadır, adaletten yanadır. Adaleti sağlayacağız. Devletin dini adaletse, adaleti sağlamak için hepimiz çalışmak zorundayız. Eğer siyaset yapıyorsanız önce adalet, önce hak, önce hukuk diyeceksiniz. Kimsenin kul hakkını yemeyeceksiniz. Gencecik pırlanta gibi evlatlarımız hapse atılırken, uyuşturucu baronları dışarda kol kanat gerilerek geziyorlar. Hiç endişe etmeyin o uyuşturucu baronlarının da o beşli çetelerin de hesabını soracağım. Bu millet için, halkımız için, sizin için çalışıp, sizin için mücadele edeceğim. Benim tek görevim de budur, başka görevim yok. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur. Ayrıca KHK'lıları biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Tüm peygamberler adalet, güzel ahlakı getirmek üzere görevlendirilmişlerdir.. Adaleti sağlayamazsanız kul hakkı yemiş olursunuz. Adaleti sağlayamazsanız birilerini haksız yere mahkum etmiş olursunuz. Biz adaleti sağlayacağız. Bunu derken hukuk içinde, vicdan içinde, ahlak içinde adalet içinde sağlamak zorundayız. Hakim hukukun üstünlüğüne, vicdani kanaatine göre karar verecek. Hakim saraydan gelen telefona göre karar vermeyecek. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi tamamı kucaklaşacak göreceksiniz" diye konuştu. 
HALKIN BİR PARÇASIYIM
Saraylarda oturma merakı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda oturma merakım yoktur. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Ben sizler gibi mütevazi yaşamak isterim. Sizlerin, halkın bir parçasıyım. Saraylarda da oturmayacağız. Bunun da sözünü veriyorum, Ağrı'dan sözünü veriyorum" dedi. 
ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK
Vatandaşlara, "Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın" diye seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sorunları biliyorum. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Erzurum'dan başlayıp İran sınırına kadar olan bölgeyi tarım bölgesi ilan edeceğiz. Üretici bölgesi, hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgenin yönetimi sadece Türkiye'yi değil Ortadoğu ve Kafkasya'yı da besleyecek. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçireceğiz. Her çiftçi üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Ağrı'da şeker fabrikası var, biliyorum. Erciş'te şeker fabrikası var, biliyorum. Her bir fabrika bir kaledir, bunu biliyorum. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler, 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etti. Bunu da biliyorum. Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Allah'ın izni ve sizin takdirinizle. Unutmayın benim dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz. Beraber kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'yi düzelteceğiz. Türkiye üzerindeki karabulutları kaldıracağız. Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-07-28 19:39:10

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