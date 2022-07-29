Serhat Kalkınma Ajansı’nın 85’inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da yapıldı

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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 85’inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Ağrı’da düzenlendi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Dr. Osman Varol, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri katıldı. Yapılan toplantıda; katılımcılık ilkesi doğrultusunda, bölgenin sosyoekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri uygulayan SERKA’nın dört ilde yürütülen fizibilite projeleri, küçük ölçekli altyapı projelerinin durumları ile Ajansın diğer faaliyetleri değerlendirildi.

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