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Ağrı Valisi Varol, Patnos ilçesini ziyaret etti

İHA

Ağrı Valisi Varol, Patnos ilçesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi program dolayısıyla Patnos ilçesini ziyaret etti.
İlçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Varol, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ile makamında bir süre görüştü. Ardından; Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi'yi makamında ziyaret eden Vali Varol, çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyaretlerde; Vali Varol, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan ile birlikte Patnos'ta inşaatı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

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