Ağrı'da Mahalli At Yarışları ve At Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ağrı Mahalli At Yarışları ve At Şenliği" etkinlikleri kapsamında ciritçilerle birlikte “Atlı Cirit” gösterisini gerçekleştirdi. Şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.



Ağrı Valiliği koordinesi ve Ağrı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Ağrı Mahalli At Yarışları ve At Şenliği" programı, Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, il protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi. TRT Park'ta gerçekleştirilen program; Erzurum Ilıca Atlı Spor Kulübü sporcularının Cirit, Atlı Okçuluk ve Rahvan Yürüyüşü gösterisiyle başladı. Belediye Başkanı Savcı Sayan, şenlik etkinlikleri kapsamında “Atlı Cirit” gösterisini izleminin ardından ciritçilerle birlikte gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program; Şehit ve Gaziler Koşusu, Ağrı Dağı Koşusu, Belediye Koşusu ve Valilik Koşusu yarışları yapılarak dereceye giren jokeylere kupalarının verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.