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Ağrı'ya atanan Orhan Bayrak görevine başladı

İHA

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Orhan Bayrak görevine başladı.

Ağrı'ya atanan Orhan Bayrak görevine başladı

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Orhan Bayrak görevine başladı.
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı iken Ağrı Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Orhan Bayrak, kente gelerek devir teslim töreninin ardından yeni görevine başladı. İlk olarak müdürlük bünyesinde şubeleri gezerek personelle tanışan Bayrak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Müdürü Bayrak, daha sonra Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Vali Varol, Bayrak'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

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