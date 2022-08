Ağrı Dağı Tenis Turnuvası heyecanı

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)TÜRKİYE´nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı´da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geleneksel Ağrı Dağı Tenis Turnuvası' başladı.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SERKA ve Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Geleneksel 2´inci Ağrı Dağı Tenis Turnuvası nedeniyle açılış programı gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tenis kortlarında saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başlayan programa Vali Osman Varol´un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, Türkiye´nin dört bir yanından gelen sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tanıtım filmlerinin gösterimi ve halk oyunlarının ardından konuşan Vali Osman Varol, düzenlenen organizasyonun hem gençlerin gelişmesi hem de ilin tanıtımı açısından önemine işaret etti. Konuşmasında sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Varol, "Spor, çok birleştirici bir faaliyet alanı. Sadece ülkemizdeki insanları değil, dünyanın farklı bölgelerindeki insanları bir birine bağlayan, insanların birleşmesine, bir araya gelmesine vesile olan en güzel kavramlardan bir tanesidir. Öyle ki farklı ülkelerin, farklı kıtaların ve coğrafyaların insanlarını aynı dili söylemeye davet edip aynı ortamda buluşturabilen mucizevi bir kavramdır. Bugün ilimizde veya Türkiye´nin dört bir yanında sporun her hangi bir dalı ile tanışmak isteyen bir genci, istediği anda, onu hem tesisi, hem antrenörü hem de gereken materyallerle buluşturmamız gerekiyor. Çok şükür ki bu yolda büyük mesafeler kat ettik. Bundan 10 ila 15 sene öncesinde dünyada ülke olarak adımızın okunmadığı birçok alanda bugün sporcularımız başarı sağlıyor. Gençlerimize imkanları sağladığımızda inanılmaz başarılar elde ettiklerini görüyoruz. İşte bugün burada dünyanın belki de en çok bilinen lokasyonlarından biri olan Ağrı Dağı´nın da gücünden yararlanarak bu tip faaliyetlerle ilgili farkındalığı arttırmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' sözü ile konuşmasına başladı. Çelebi, "Cumhurbaşkanımız şunu söylemişti: `Batıda ne varsa doğuda da o olacak.´ Başbakanken de, cumhurbaşkanı olduktan sonra da bu sözlerini hem sayın milletvekillerine hem de valilerimize ve yerel yönetimlerimize herkese bu talimatı verdi. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal´inde çok güzel bir sözü vardır. `Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.´ Eğer siz gelecek neslinize dair spor üzerine herhangi bir spor aktivitesi yapamıyorsanız, sadece bilim ve ilim üzerine kuracağınız tezlerinizin bütünü çökmeye mahkumdur. Değerli arkadaşlar, bu bölge her zaman spora çok büyük bir katma değer vermiştir ve vermeye de devam ediyor. Biz özellikle ilimizin tanıtımı, gençlerimizin ve neslimizin geleceği konusunda bu tür spor organizasyonlarını destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ise konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın sporun tabana yayılması politikasına uygun bir şekilde tenisin tabana yayılması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz federasyon olarak yaklaşık son 10 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporu tabana yayma politikasına uygun tenisin tabana yayılması için çok çalışıp, proje üretiyoruz. Bu proje ile birlikte düşündüğümüzde de esasında Ağrı´nın tenisin tabana yayılması noktasında oldukça önemli bir il, bir mihenk taşı olduğunu görebiliyoruz. Ağrı, Türkiye´de tenisin tanıtılması, Anadolu´ya yayılması, sadece belli bir kesim tarafından oynanmaması gerektiğini gösteren bir ildir. Geçtiğimiz yıllarda bizler Ağrı´da bu tarz turnuvaları ve milli takım kamplarını yaptığımızda çok şaşırılmış ve yadırganmıştı. Olabilir mi diye. İşte bu gün bunun bir kez daha ispatını görüyoruz. Ağrı´da yapıldıktan sonra Türkiye´nin her yerinde yapılacağını gösterdik. Bakanlığımız öncülüğünde de bundan sonra Türkiye´nin hemen hemen her şehrinde bu tarz organizasyonlarla bir araya gelebiliyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Osman Varol, müsabakalara start verirken, Milletvekili Ekrem Çelebi ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile tenis oynadı.

35 ilden 30'´u kadın, 90'ı erkek toplam 120 sporcunun katıldığı turnuva, 4 gün sürecek. (DHA)FOTOĞAFLIDHA-Spor Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-08-18 20:31:13



