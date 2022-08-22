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Ağrı´da hafif ticari araç şarampole düştü: 2´si ağır 5 yaralı

DHA

Ağrı´da hafif ticari araç şarampole düştü: 2´si ağır 5 yaralı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2´si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde Ağrı-Erzurum karayolunda meydana geldi. Murat Çetin idaresindeki 36 AAE 168 plakalı hafif ticari araç, Erzurum istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Çetin ile birlikte araçta bulunan Ferit Demirok, Osman Şahin, Özhan Çetin, Barış Çetin´e olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hayatı tehlikeleri olmayan Murat Çetin, Ferit Demirok ile Osman Şahin Eleşkirt Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, durumu ağır olan Özhan ve Barış Çetin´in ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Eleşkirt Ramazan DEMİR
2022-08-22 21:14:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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