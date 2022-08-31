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Ağrı Dağı'na 3 günde 'zafer tırmanışı'

DHA

Ağrı Dağı'na 3 günde 'zafer tırmanışı'


Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nca düzenlenen ve 28 Ağustos'ta başlayan Ağrı Dağı'na 'zafer tırmanışı', 3 günde sona erdi. Tırmanışta Kıbrıs gazisi Nadir Kuyucu (77), zirveye ulaşan en yaşlı dağcı olarak kayıtlara geçti. 
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen 'zafer tırmanışı' için 77 dağcı, 28 Ağustos günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluştu. Çevirme mezrasından çıkan dağcılar, sabah tırmanışa başladı. Dağcılar, 6 saatin sonunda 3 bin 200 metredeki 1'inci ana kampa ulaştı. Burada geceyi geçiren dağcılar, 29 Ağustos'ta 4 bin 200 metredeki kampa tırmandı. Dağcılar, 30 Ağustos günü saat 02.00'de başlayan tırmanış sonunda saat 07.00'de zirveye vardı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesinde bayrak açan dağcılar, İstiklal Marşı okuduktan sonra dönüşe başladı. Aynı gün 4 bin 200 metre kampına varan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra 3 bin 200'e ulaştı. Geceyi burada geçiren dağcılar, 31 Ağustos'ta tırmanışın başladığı Çevirme mezrasına indi. 
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 77 dağcının katıldığı 'zafer tırmanışı'nı başarıyla gerçekleştirilen Kıbrıs gazisi Nadir Kuyucu, Ağrı Dağı zirvesine çıkan en yaşlı dağcı olarak kayıtlara geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN
2022-08-31 16:57:46

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