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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı

DHA

Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı


Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA)AĞRI'da yaşayan beşiz kız kardeşler, öğrencilere yönelik yüz yüze uyum eğitimleri kapsamında 1'inci sınıfa başladı.
Yeni eğitim öğretim yılı, ülke genelinde okula uyum eğitimleriyle başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının uyum töreni Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda da gerçekleştirildi. Törende en büyük ilgiyi Fırat Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Hatice-Fatih Yılmaz çiftinin 6 yaşındaki beşiz kızları gördü. Anne babaları ve ablaları Ecrin (9) ile okula gelen Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek çeşitli hediyeler vererek, heyecanlarına ortak oldu. 
Beşizlerin öğretmeni olmanın heyecanını yaşadığını belirten Emine Onat Berk, "Beşizlerin öğretmeni olduğum için ayrıca bir heyecanlıyım ve mutluyum. Bir o kadar da şaşkınım. İnşallah güzel bir yıl geçiririz" dedi.
Baba Fatih Yılmaz ise kızlarının çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bugün kızlarımızın okuldaki ilk günleri. Onlarla birlikte çok heyecanlıyız. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah başarılı olurlar. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Çok sevinçliyiz. Sabah 06.00'da kalktık. Hepsini okula zor hazırladık. Bu zor olacak ama gururluyuz ve mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz" diye konuştu. 
Okulda ilk günün heyecanını yaşayan beşizler ise çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. 
BEŞİZLER BİZİ DE MUTLU ETTİ
Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, aynı anda aynı sınıfta eğitim ve öğretime başlayan beşizlerin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün beşiz öğrencilerimiz burada aynı sınıfta okula başlıyorlar. Biz de bugün onları okullarında ve sınıflarında ziyaret etmek için geldik. Milli Eğitim Bakanlığımızın Çerçeve Uyum Programı var. Bu program kapsamında bu hafta tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da öğrencilerimiz eğitim ve öğrenim görecekler. Bu programda öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik rehberlik çalışması, okul iç ve dış mekanlarının tanıtılması ve etkinliklerin yapılması gibi aktiviteler yapılacak. Ağrı'da bugün 25 bine yakın öğrencimiz 1'inci sınıf ve ana sınıfları ile buluşmuş oldular. Ben bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun inşallah. Bugün tabi beşiz öğrencilerimiz de okullarına başladılar. Bizlere renk kattılar. Biz de onları yerlerinde ziyaret ettik. Ailelerimiz çok mutlu ve huzurlu. Öğrencilerimiz yine aynı şekilde huzurlu ve mutlu. Aynı şekilde huzurlu ve mutluyuz. Ailelerimize rehberlik çalışmaları yapılıyor. Beşizlerimiz için de bu çalışmalarımız olacak. İlave bir çalışma yapılması gerekiyorsa da bunları da yapacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-09-05 13:11:31

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