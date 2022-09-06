Ağrı'da kargo aracından 2 milyon liralık kaçak ürün çıktı



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da, polis ekiplerince durdurularak arama yapılan kargo aracında, 2 milyon 315 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracıyla yüklü miktarda gümrük kaçağı ürünün başka illere gönderileceği bilgisini aldı. Polisler, uygulama noktasında şüphe üzerine 34 UL 6641 plakalı kargo aracını durdurarak arama yaptı. Aramalarda 2 ton gümrük kaçağı pirinç, gümrük kaçağı 1000 güneş gözlüğü, 440 gümrük kaçağı termoslu kupa bardak, 3 bin 500 paket prezervatif, çeşitli markalarda 540 cep telefonu adaptörü, 2 bin 122 adet gümrük kaçağı cep telefonu kılıfı, 622 peluş oyuncak, çeşitli markalarda numaralı 263 gözlük, 7 bin 70 elektronik sigara podu, 3 bin 800 metal bileklik, 1800 metal kolye, çeşitli markalarda 590 gümrük kaçağı bıçak, 85 çekiç, 7 bin 200 paket tütün sarma kağıdı, 149 çok amaçlı pense olmak üzere piyasa değeri 2 milyon 315 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi. Polis, kaçak ürünlerle ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-09-06 16:44:25



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