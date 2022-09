Bakan Kirişci: 47 binin üzerinde gazi ile gazi ve şehit yakınımızın kamuda istihdamını sağladık (2)

İKLİM KRİZİ TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da il özel idaresi tarafından finanse edilen TARIMPARK ile Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. 17 milyon 500 bin lira harcanan ve içerisinde 139 adet makine ve ekipman bulunan TARIMPARK'ın açılışı sonrası Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ilk dersi veren Bakan Kirişci, tarımın gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle, hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bakan Kirişci, "Çağımızda en son teknolojik imkanlara sahip gelişmiş ülkeler bile tarımsal üretimin vazgeçilemez olduğunu bugün gelinen noktada bir kez daha idrak etmiş durumdadır. Salgın hastalıklar, yaşanan savaşlar, hızlı nüfus artışları, iklim krizi, tarımsal üretimin insanlık için yaşamsal önemini çarpıcı bir şekilde tüm dünyaya hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu büyük vizyon sayesinde dünyaya derin bir oh çektiren tahıl koridoru, son dönemde malumunuz en büyük küresel krizlerden biri haline gelmişti. Bu krizin çözümünde en büyük pay sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu ağır sorumluluk, tarihimizin ve coğrafyamızın bize kaçınılmaz olarak yüklediği büyük bir görevdir" dedi.

20 YILDA 7,3 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Tarım sektörünün AK Parti hükümetleri döneminde hep önemli olduğunu belirten Kirişci, yaşanan krizler sonrası da gelecek nesilleri güvence altına alacak atılımları gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Ağrı´ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını ifade eden Kirişci, tarımsal destek 2002´ye göre 8 kat artırılarak 29,4 milyon TL´den 227,3 TL´ye yükseltildiğini söyledi. Tarımsal üretim değerinin 10 kat artarak 497 milyon liradan 5,2 milyar liraya ulaştığını ifade eden Kirişci, "Aynı şekilde tarımsal ihracatı tam 25 katına çıkararak 134 bin dolardan 3,3 milyon dolara çıkardık. Tarla ürünleri yüzde 110, meyve üretimi yüzde 250 arttı. Bildiğiniz gibi ülke genelinde stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Ağrı´da da arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, mercimek, nohut, patates ve yem bitkileri olmak üzere 8 ürüne destek veriyoruz. Kentimiz, hayvancılık için büyük önem taşıyan korunga üretiminde Türkiye´de üçüncüdür ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 9,7´sini karşılamaktadır. Büyükbaş hayvan sayımızda 2002´ye oranla yüzde 17 (353 binden 413 bine), arı kovanı sayısında yüzde 1047, bal üretiminde yüzde 515, süt üretiminde ise yüzde 65 artış sağlandı. Ağrı´da 286 bin dekar alanda mera ıslahı çalışmasını tamamladık. Son 20 yılda 254 milyon lira yem bitkileri desteği sağladık. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli kapsamında; yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Yüksek verimli erkek damızlık alımında (boğa, koç, teke) yüzde 80 hibe veriyoruz. Buzağı desteği kapsamında programlı aşıları yapılmış 4 ay ve üzeri yaşta ve ilave destekleme kriterlerini taşıyan buzağılara 925 TL/baş´a kadar destek sağlanabilmektedir. Ayrıca Damızlık Düve Alım Desteği Projesi ile TÜRKVET´e kayıtlı işletmeler için damızlık düve alımında en az, en fazla 20 baş olmak üzere alım bedelinin yüzde 40´ı oranında hibe verilmektedir. Damızlık Koç Teke Üretim Projesi ile en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezi kurulumunda ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve erkek damızlık hayvana (koç-teke) yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Tarımsal desteklerimizi her geçen gün daha çeşitlendirip üreticilerimizi güçlendirmek istiyoruz. 2021 yılında hububata dekar başına 22 TL mazot, 20 TL gübre desteği veriyorduk. Toplamda 42 TL´lik bu desteği mazotta 75 TL´ye, gübrede 42 TL´ye yükselterek 121 TL´ye çıkarıyoruz. Aynı zamanda hububat ürünlerinde mazot ve gübre desteğini yaklaşık 6 ay öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini üreticilerimizin kartlarına tanımlayacağız. Çiftçimiz ihtiyaç duyduğu anda gübre ve mazotu temin edebilecekler" diye konuştu.

139 MAKİNE VE EKİPMAN BULUNUYOR

Açılışını yaptığı tarımparkla ilgili de bilgi veren Bakan Kirişci, Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek gerçekleştirilen yatırıma yaklaşık 17 milyon 500 bin lira harcandı. TARIMPARK´ta 139 adet makine ekipman, çiftçilerimize ihtiyaç duydukları her alanda hizmete hazır haldedir. Değerli üreticilerimiz, ihtiyaç duydukları ekipman makinelere kısa sürede ulaşabileceklerdir. Yine bu yatırım içinde Çiftçi Eğitim Merkezi de yer almaktadır. Merkez sayesinde her dönemde çiftçilerimiz, uzmanlar tarafından sınıflarda verilen teorik bilgilerin yanında demonstrasyon amacı ile yetiştirilen ürünler eşliğinde sahada uygulamalı eğitim alabileceklerdir. Böylece çiftçilerimizin stratejik ve katma değer olarak daha farklı ürünler yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Yapılan bin metre karelik kapalı alan içerisinde yüz metre karelik çiftçi eğitim merkezi yanında toplantı salonları ve tohum sergi alanı da hizmete sunulmuştur. Yine TARIMPARK´ta yaklaşık 40 dekar alanda hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebze ve çilek ile birlikte 4 adet 250 metre karelik seralar içerisinde sebze fideleri, süs bitkileri gibi birçok ürün yetiştirilecek. Ağrı´mıza ve üreticilerimize değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ÜRETENLER YÜZÜNDEN SORUNSUZ GEÇİRİYORUZ

Tarım alanına yaptığı yatırımlar için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a da teşekkür ettiğini belirten Kirişci, şunları söyledi:

Üreten herkes bizim için kıymetlidir. Bu yüzden bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. 'Sen üret yeter' diyoruz. 'Biz senin yanındayız, biz senin arkandayız.' Bu ülke üreten herkese saygı duyduğu gibi, üreticilerine de çiftçilerine de ayrı bir saygı ve ayrı bir muhabbet duymaktadır. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik sorunların ateşi ile adeta kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Siz üretenler sayesinde bu dönemi sorunsuz geçiriyoruz. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Bu problemlerinizin çözümü için yoğun gayret içindeyiz. 2023 ile başlayan ülkemizin yeni yüzyılında, yeni başarı hikayeleri yazmak için her zamanki gibi sizlerle el ele veriyor, istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye´yi inşa etme konusundaki azmimizi, emin olun dipdiri koruyoruz. Çünkü burada bizim Türkiye aşkımız var. Bize emanet edilen Cumhuriyet´i, 20 yıl içinde getirmiş olduğumuz noktadan çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içindeyiz."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-09-19 15:40:42



