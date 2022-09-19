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Bakan Kirişci: 47 binin üzerinde gazi ile gazi ve şehit yakınımızın kamuda istihdamını sağladık (3)

DHA

Bakan Kirişci: 47 binin üzerinde gazi ile gazi ve şehit yakınımızın kamuda istihdamını sağladık (3)


ORGANİZE SERA BÖLGESİNİN TEMELİNİ ATTI
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyadin ilçesindeki Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) temel atma törenine katıldı. Sera OSB'lerin önemli olduğunu belirten Kirişci, 4 Mart 2022 günü görevi devralırken kent tarımı, stratejik ürün ve tarımın vazgeçilmezliği konularını tek tek sıraladığını hatırlatarak, "Bizim 10 yıllık komisyon başkanlığımız var sonra kendi çalışmalarımız faaliyetlerimiz işimiz var. Çiftçi çocuğuyuz, akademik dünyadan gelen birisiyiz. Bunların hepsini birleştirdik dedik ki eğer Antalya'da 1 kilo domates İstanbul'a gelmek için 800 kilometre yol kadediyor ise buraya geldiğinde bin 50 kilometre yol kat ediyor ise bir kilo domates buraya geldiğinde salça olmaya namzettir. Niye? Biz konforlu araçla gelirken canımız çıkıyor. Onun geldiği kasaları bulunduğu kasaları, kasaların bulunduğu paletleri, TIR'ların yol üzerinde durması, beklemesi, gelmesi, gitmesi bunları düşündüğümüzde dometes gibi bir ürünü taze olarak hedef kitleye ulaştırmamız lazım. Bu yolu kat ettiğinde sadece tazeliğini mi kaybediyor? Lojistik diyoruz bir numaralı maliyet unsuru. Pandemi döneminde her şey alt üst oldu. TIR bulmakta, konteyner bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Ayrıca biz insanları yerinde istihdam etmek istiyoruz. Suyu düştüğü yerde tutalım, insanı da doğduğu yerde doyuralım diyoruz. Böyle bir olumsuzluğu da dikkate alalım. Çevre diyoruz, iklim değişikliği diyoruz, küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınmanın nedenlerinden biri de egzoz emisyonu. Yani bin 50 kilometre yol kat etmek için mazot tüketmek durumundasınız. Mazotun motorda yanması sonucu egzozundan istenmeyen gazları atmış olacaksınız çevreye de var zararınız. Dolayısıyla kent parkı dediğimiz kavram tam da sera OSB ile buluşuyor. Bizim kent parkından muradımız sera OSB türü uygulamaların yaygınlaşması, insanların doğdukları yerde doyurulması, istihdamı ve üretimi gerçekleştirmesidir" dedi. 
Bakan Kirişci'nin konuşmasından sonra Diyadin Organize Sera Bölgesi'nin temeli atıldı. Törene Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ve davetliler katıldı. (DHA) Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-09-19 19:23:34

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