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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde kavun kesip, çay içtiler

DHA

Ağrı Dağı'nın zirvesinde kavun kesip, çay içtiler


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı´nın zirvesinde, kavun kesip termosla götürdükleri çayı içti. Sporcular, buzullarda yaşanan erimeye de dikkat çekti.
Van'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, üyeler Ferhat Başdinç, Burhan Altndal ile Kayseri'den Halit Çağlık, 16 Eylül günü Çerme mezrasından Ağrı Dağı´na tırmanışa geçti. Aynı gün 3 bin 200 metre yükseklikteki kampa ulaşıp, mola veren sporcular, bir gün sonra saat 10.00'da 4 bin 200 metredeki kampa vardı. 5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan Demez ve dağcılar, burada kavun kesti. Termosla yanlarında getirdikleri çaydan içen sporcular, 2,5 saat Ağrı Dağı zirvesinde kaldıktan sonra inişe geçti.
BUZULLARIN ERİMESİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tırmanışta Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesine de dikkat çekti. Buzullardaki erimenin hızlandığını belirten Ömer Demez, "Küresel ısınmadan dolayı Ağrı Dağı buzullarının büyük bir kısmı eriyor. Güney tarafta bulunan buzullarda bile çatlakların olduğunu gördük. Şimdiye kadar bu denli buzulların eridiğine şahit olmamıştık. Temmuz, ağustosta bile yaptığımız tırmanışlarda bu şekilde erime söz konusu değildi maalesef" diye konuştu.
Ağrı Dağı'nda bir sorunun da rastgele atılan çöpler olduğunu belirten Demez, "Ağrı Dağı adeta çöp merkezi olmuş. 3 bin 200 ve 4 bin 200 bölgeleri çöpten geçilmiyor. Vadi Doğa Spor Kulübü olarak 2018'de 4 bin 200 kampına kadar bütün alanı çöpleri toplayarak temizlemiş yaklaşık 10 torba çöp toplamıştık. Maalesef güzergah yine çöplerle dolu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-09-21 09:30:22

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