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Ev ev gezerek aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar

DHA

Ev ev gezerek aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)YENİ eğitim öğretim sezonunun başlamasından sonra okula gelmeyen öğrenciler için Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Okulum Beni Bekler' projesi başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve öğretmenler, çeşitle sebeplerle okula gelmeyen öğrencileri belirleyip, evlerinde ziyaret ediyor. Aileleri ikna eden öğretmenler, çocukların okula devam etmesini sağlıyor.
Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, okula devam edemeyen öğrenciler için 'Okulum Beni Bekler' projesi hazırladı. Çeşitli sebeplerle eğitimine devam edemeyen öğrencileri yeniden okula kazandırmak için Milli Eğitim Müdürü Hasar Kökrek ve öğretmenler evleri ziyaret etmeye başladı. Ziyaretlerde aileler görüşülerek ikna edilirken, öğrencilerin okula gitmesinin önündeki sorunlar da çözülüyor. Ağrı genelinde projenin uygulandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bizler öğrencilerimizin tamamını okula kazandırmak üzere hafta içi, hafta sonu gözetmeksizin sürekli sahada çalışma yürütüyoruz. Ayrıca biliyorsunuz ki bizler günlük olarak öğrencilerimizin devam çizelgelerini kontrol ediyoruz. Bir hafta olduğunda da aileleri ziyarete gidiyoruz. Öğrencilerimize bir de çağrım var. Olur da biz kendilerine ulaşamazsak, onlar bizlere çok rahat bir şekilde gerek telefonla gerekse sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Bizler hemen öğrencilerimizin evlerine giderek, sorunlarını çözüp okula geri kazandırıyoruz" diye konuştu.
RABİA ÇELİK OKULA KAZANDIRILDI
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okuluna dönmek isteyen Şinasi Ünal Kız İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Rabia Çelik'in sosyal medyadan gönderdiği mesaj üzerine merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Aslangazi köyüne gitti. Çelik'in ailesiyle görüşerek okula dönmesi yönünde ikna eden Kökrek, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında 10'uncu sınıfta olması gereken öğrencimiz, geçen sene ailesinin çeşitli nedenlerle okula göndermemesi sebebi ile bu yıl tekrardan 9'uncu sınıftan devam edecek. Kendisi bizlere ulaşarak okula gelmek istediğini söyledi. Biz de hemen köyüne gelerek ailemizi ziyaret ettik. Ailemizin öğrenciyi okula göndermeme gerekçelerini ortadan kaldırdık ve kızlarını okula göndermeleri noktasında ikna ettik. Kızımız da bu duruma çok mutlu oldu. Artık eğitim ve öğreniminden geri kalmayacak. Bizde öğrencilerimizin her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını ortadan kaldıracağız. Öğrencimiz ısrarla hemşire olmak istediğini ve hayallerinden bizlere bahsetti. Biz de bu hayallerini gerçekleştirmesi için öğrencimizin her zaman yanında olacağız."
'VAZGEÇMESİNLER, ÇABALAYINCA OLUYOR'
Ailesinin onayıyla yeniden okuluna dönecek olmanın sevincini yaşadığını belirten Rabia Çelik, arkadaşının telefonundan milli eğitim müdürünün sosyal medya hesabına ulaştığını bildirdi. Gelecekte hemşire olmak istediğini aktaran Çelik, "Öncelikle çok mutluyum. Çünkü tekrar okuyacağım. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bizlere destekleri de olacağı için ailem bir daha beni okuldan almayacak. Buraya köye kadar gelip evimizde bizi ziyaret eden bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Buradan benim durumumda olan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Kesinlikle vazgeçmesinler. Çabalayınca her şey yoluna giriyor. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Gelecekte hemşire olmak istiyorum. Eskiden beri bu benim hayalim" dedi.
'KIZIM ARTIK OKULLU'
Maddi sıkıntıları sebebiyle kızları Rabia'yı okula gönderemediklerini belirten Özlem Çelik, şunları söyledi:
"Öncelikle müdür beye teşekkür ederiz. Artık bundan sonra kızımız onlara emanet. Biz de herkes gibi çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Ancak maddi durumumuz yetmediği için kızımızı okula gönderemedik. 3 kız, 1 erkek çocuğum var. İmkansızlık sebebiyle sadece küçük kızım okula gidiyordu. Ama bugün sağ olsunlar buraya kadar geldiler ve sorunumuz çözüldü. Kızım artık okula gideceği için çok mutluyuz."
KARDEŞLER OKULA KAVUŞTURULDU
Çelik ailesine teşekkür ederek çeşitli hediyeler veren Kökrek ve beraberindeki öğretmenler, daha sonra merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Kocataş köyüne gitti. Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf ve Ali Ayyıldız kardeşlerin anne babasıyla görüştü. Kökrek ve öğretmenler çeşitli nedenlerle 2 yıldır okula gelmeyen öğrencilerin ailesini ikna ederek onları da okula kazandırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-09-22 11:11:51

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