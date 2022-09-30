Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA)AĞRI'da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulansı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma, göçmenleri ambulansla gönderdikleri belirlenen 3 kişiyi organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.

Haklarında yapılan işlem sonucu Eleşkirt'te adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yakalanan 12 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-09-30 13:06:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.