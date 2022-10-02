Dereye giren 2 kardeş boğuldu



Ramazan DEMİR/ AĞRI,(DHA)AĞRI'da serinlemek için dereye giren Berat (15) ile kardeşi Berkay Köse (13), iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fırat Mahallesi Suçatağı mevkinde meydana geldi. İlhan ile Alev Köse çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan Berat ve Berkay, serinlemek için mahalleden geçen Şeyran Deresi'ne girdi. Bir süre sonra 2 kardeş, iş makinelerinin kum aldığı noktada çırpınmaya başladı. Dere yatağındaki 2 metrelik çukurda çırpınan 2 kardeşi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bir süre sonra 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-10-02 18:03:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.