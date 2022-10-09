Ağrı'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA)-AĞRI'nın Tutak ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Ağrı-Van kara yolu Tutak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Atilla Adıgüzel'in (44) kullandığı 04 DA 110 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındakiler Yusuf Adıgüzel (21) ile Muhammet Ömer Adıgüzel (23) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve akraba oldukları belirtilen yaralılardan Muhammet Ömer Adıgüzel, hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-10-09 15:02:51
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