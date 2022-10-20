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Adliye ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu

DHA

Adliye ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da önce adliyede, sonra yaralı olarak gittiği hastanenin acil servisinde darbedilen avukat Kenan Narboğa (42), 40 gün iş göremez raporu aldı. Yaşadıklarını anlatan Narboğa, "Devlet bunların cezasını artırmazsa her gün bu sorunu yaşayacağız" dedi. Narboğa'nın adliyede saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı .
Doğubayazıt ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsüyle ilgili, dün görülen mahkemede taraflardan birini savunan avukat Kenan Narboğa, Doğubayazıt Adalet Sarayı'nda görülen davadan sonra karşı tarafın saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada, aldığı darbelerle yaralanan Narboğa, ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Narboğa, burada bir kez daha davalık olan tarafın saldırısına uğradı. Burnunda kırık ve yüzünde darbelerden kaynaklı lezyonlar oluşan Narboğa'ya sağlık görevlileri müdahale etti. Olaya karışan 4 kişiden 1'ini gözaltına alan polis, kimlikleri belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı Baro Başkanı Avukat Serdar Günakın ve bazı avukatlar da Doğubayazıt Adliye'sine gidip açıklama yaparak saldırıyı kınadı.
DİYABET HASTASI
Hastanede tedavisi süren evli ve 4 çocuk babası 10 yıllık avukat Kenan Narboğa, 40 gün iş göremez raporu aldı. Yaşadıklarını anlatan, adliyede saldıranlardan Şevket E.'nin gözaltında, hastanede saldıran 3 kişinin ise kaçtığını belirten Narboğa, "Şehirlerarası bir otobüsle ilgili davada ön inceleme duruşması vardı. Ben otobüsün sahibinin avukatıydım. Kapının önünde duruyordum. Hakim çağırınca duruşmanın yapıldığı odaya doğru yöneldim ve bana tekme tokat saldırdılar. Çok kan kaybettim. Diyabet hastası olduğum için beni ambulansla hastane kaldırdılar. Adliyeden saldıran kişilerin oğulları ambulansı takip etmiş ve hastaneye gelmişler. Beni röntgene götürken burada da saldırdılar. 3 saldırgan olaydan sonra firar etmiş. Adliyedeki ise gözaltında ve bugün Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak. Ruhsatlı silahımı adliyede taşımak yasak olduğu için otomobilde bırakmıştım. Saldırı anında silah yanımda olsa ve güvenliğimi korumak için ateş ettiğimde masum 1 kişiyi de vurabilirim. Devlet bunların cezasını artırmazsa her gün bu sorunu yaşayacağız. 10 yıllık avukatım daha önceden Milli Eğitim Şube Müdürü'ydüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-10-20 12:20:24

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