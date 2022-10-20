Adliye ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu (2)

TUTUKLANDI
Ağrı'da önce adliyede, sonra yaralı gittiği hastanenin acil servisinde darbeliden avukat Kenan Narboğa (42), 40 gün iş göremez raporu aldı. Narboğa'ya adliyede saldıran ve polis tarafından gözaltına alınan Şevket Ertaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şevket Ertaş, 'kasten yaralama ve kamu görevlisine saldırmak' suçlarından tutuklandı. Hastanedeki saldırıyı gerçekleştiren ve firarda olan 3 kişinin aranması devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-10-20 15:30:55
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