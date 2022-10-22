Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı birçok yerleşim yeri beyaza büründü.

Ağrı'nın Doğubayazıt, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin yüksek kesimlerdeki köylerinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştı. Taşlıçay ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 451 metre yükseklikteki Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü kar altında kaldı. Kar yağışı nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten çiftçi Mehmet Atan, "Bugün Balık Gölü'nde kar yağmaya başladı. Koyunlarımız şu an mahsur durumda. Bütün otlaklar kar altında ve her taraf kapandı. Dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Koyunlarımız dünden beri hiç ot yiyemedi. Önümüzdeki günler kar yağışı ve kötü havaların yerini güneşli havalar alır diye ümit ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-10-22 13:34:39



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