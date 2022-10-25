Giresun'dan Ağrı'ya 'Fındıktan Kardeşlik Köprüsü' kurdular



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)GİRESUN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezindeki gönüllüler, başlattıkları 'Fındık Köprüsü' projesiyle, topladıkları fındıkları Ağrı ve ilçelerindeki köy okullarındaki öğrencilere ulaştırdı. Gönüllü gençler, yanlarında getirdikleri yaklaşık yarım ton fındığı, poşetleyip öğrencilere dağıttı. Fındıkları alan öğrenciler ise gönüllülere teşekkür etti.

Giresunlu 15 genç, içerisini fındıkla doldurdukları minibüsle Ağrı'nın Doğubayazıt, Eleşkirt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı köy okullarına gitti. Gönüllü gençler, fındıkları çocuklara dağıttı. 'Fındık Köprüsü' sloganı ile Ağrı'ya geldiklerini söyleyen Giresun Gençlik Merkezi Müdürü Barbaros Ahmet Aydın, projenin hem Giresun fındığının tanıtılmasına hem de genç kuşaklar arasında oluşacak kardeşlik bağlarının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Ağrı´dan sonra ilerleyen süreçte bölgenin farklı illerine de gideceklerini belirten Aydın, "Amacımız buradaki gençlerle Giresun'daki gençleri kaynaştırmak, Giresun´u tanıtmak. Giresunlu gençlere de Ağrı´yı tanıtmak. Fındık hakkında çocuklara bilgi vermek. Buralardaki yaşantıyı görmek için yola çıktık. Gençlerimiz buralara gelip, gerçek hayatı gördüler. Çünkü yaşantı sadece şehirlerden ibaret değildir. Köylerde de bir yaşantı var. Buralarda bazı eksiklikler var. Bu eksiklikleri hem tamamlamak hem buraları görmek için gençlerimizi getirdik. Şu an için 15 gönüllü gencimizle buradayız. Bu gençlerimizden bir kısmı Giresunlu. Bir kısmı da Türkiye´nin farklı illerinden Giresun´a üniversite okumak için gelenler. Gençlerimiz kendi emekleri ile fındıkları topladılar. Fındığın yanında çocuklarımıza çeşitli hediyeler de getirdiler. 450 kilogram civarında bir fındık dağıttık. Bu birinci ayağımız oldu. İnşallah projemizi başka illerde de uygulayacağız. Ağrı´da çok büyük bir ilgi ve misafirperverlik gördük. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZIN ÖN YARGILARI YIKILDI'

Giresun Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlik Lideri ve Proje Koordinatörü Berat Oğur ise Türkiye'nin farklı illerinden gelip Giresun Üniversitesi'nde öğrenim gören arkadaşları ile Ağrı´ya geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Amacımız, Ağrı'daki sınır köylerde okuyan ve daha önce hiç fındık görmeyen çocuklarımıza fındık ulaştırmak. Giresun fındığın başkenti ve biz de orada okuyoruz. Burada bu projemizi hayata geçirdik. Bugün Ağrı´ya geldik ve köy okullarımızı dolaşmaya başladık. Hedefimiz yüzlerce öğrenciye ulaşmaktı ve bunu da başardık. Bu fındıkları Giresun´daki esnaftan, halktan, öğrenci arkadaşlarımızdan topladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ile buralara kadar geldik. Bunu burada 'Fındık Köprüsü-1" olarak başlattık. Nasip olursa önümüzdeki süreçte Kars´ın sınır köylerine gitmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında buraya geldiğimiz bazı arkadaşlarımızın ön yargıları vardı. Ancak buraya geldiklerinde bu ön yargıları yıkıldı. Bunu başardık. Kendileri buralardaki öğrencileri, köyleri ve yaşamı gördüler. Birçok arkadaşımızın izlenimleri şimdiden çok değişti. Çok farklı bir yer bekliyorlardı. Çok farklı izlenim gördüler."

`ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM MUTLU ETTİ'

Gönüllülerden Büşra Keklik, "Kahramanmaraşlıyım. Ağrı´ya daha önce hiç gelmemiştim ve çocukları çok seviyorum. Çocukların yüzündeki küçücük bir tebessüm bile bizleri çok mutlu etti. Onların bizlere teşekkür etmesi, bizleri bir daha buraya davet etmeleri, bizlerle samimi konuşmaları çok mutlu etti. Beklediğimizden güzel bir proje oldu" dedi.

`DAHA ÖNCE HİÇ FINDIK ALMAMIŞTIM´

Öğrenciler de aldıkları fındık ve hediyeler için abi ve ablalarına teşekkür etti. Daha önce hiç fındık almadığını söyleyen 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Meriç ise "İlk kez fındık görüyorum. Çok da mutlu oldum. Bu fındığı akşam anne, baba ve kardeşlerimle yeriz. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-10-25 09:32:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.