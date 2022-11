AK Parti'li İleri: Türkiye, bu muhalefeti hak etmiyor

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ağrı'da düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin yatırım karşıtlığı ile öne çıktığını belirterek, "Türkiye, bu muhalefeti hak etmiyor. Türkiye, her konuda olduğu gibi muhalefet anlamında da daha iyisini hak ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da katıldığı '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programının ardından basın toplantısı düzenledi. AK Parti'li İleri, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ile birlikte Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevi'nde gündemi değerlendirdi. AK Parti hükümetleri ile birlikte 20 yıllık zaman diliminde yapılan yatırımlarla Türkiye´nin çağ atladığını kaydeden İleri, sağlıktan enerjiye birçok alanda farklı noktaya gelindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Belgesi'ne değinen İleri, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ayrı bir önem kazanıyor, diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı'mız 'Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Tabi bu belge çok önemli bir belge. Ben inanıyorum ki hepimizin birer birer geleceğe dair ümitlerini bir anda somutlaştıran bir belge çünkü bizler biliyoruz ki bu millet çok şeye kadirdir" diye konuştu.

'YATIRIM KARŞITLIĞI İLE ÖN PLANA ÇIKAN MUHALEFET VAR'

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un banttan indirilişini de değerlendiren İleri, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nda Türkiye´nin yerli ve milli üretimi olan Togg, Cumhurbaşkanı'mızın iştiraki ile banttan indirildi. Çok şükür bu günleri de millet olarak gördük. Ben tekrar buradan mühendis kökenli bir kişi olarak emeği geçenlere teşekkür ederim. Gerçekten teknik ve teknolojik anlamda her yönü ile mükemmel bir şekilde üretilmiştir. Ülkenin teknolojik gelişmesinde önemli bir basamaktır bu gelişme. Tabi burada önemli bir durum var, ona da değinmek istiyorum. Maalesef Türkiye´de çok değişik bir muhalefet anlayışı var. Yatırım karşıtlığı ile ön plana çıkan bir anlayış var. Nitekim Togg'un geliştirilmesi sürecinde de hep beraber milletçe şahit olduk. Moral bozmak için motivasyonu dağıtmak için yapmadıklarını bırakmadılar. 'Milleti kandırıyorlar', 'Hayal satıyor', 'Üretseler satamazlar', 'Fabrika yok' dediler. Çok şükür yeni yüzyıl itibarıyla Cumhurbaşkanı'mız bunların hepsine çok net bir cevap verdi. Tabi bunu hep söylüyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak inşa etmek üzerine kurulmuş bir dava ve hareketiz. Çok şükür bizler sabah evlerimizden çıkarken, biz bu millete nasıl hizmet edeceğiz, düşüncesi ile çıkan siyasetçileriz. Bu herkese nasip olmuyor çünkü maalesef karşımızdaki muhalefet inşa etmek yerine yıkmaya, yıldırmaya odaklanmış bir muhalefet. Tabi biz ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah da bu anlamda muzaffer olacağız. Geçtiğimiz hafta artık 'insaf' dedirten, Türk siyaset tarihine belki utanç vesikası olarak geçecek bazı açıklamalarda bulundular. Genel başkanları ağzından korkunç bir iftira ortaya atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teşkilatları adeta uyuşturucu kaçakçılığına göz yummakla itham edildi. Tabi ki siyaset bu değil, böyle söylemler siyaset yapmak olamaz. Bakın çok temel bir eksiklik olduğunu görüyoruz muhalefette. Türkiye bu muhalefeti hak etmiyor. Türkiye her konuda olduğu gibi muhalefet anlamında da daha iyisini hak ediyor. İnşallah 'Türkiye´nin Yüzyılı', Türkiye´de siyasetin üslubunun da tarzının da değiştiği bir yüzyıl olacak çünkü bu millet bu muhalefeti hak etmiyor. Bunlar kendilerini güncelleyemiyorlar. Etraflarına bakamıyorlar, kafayı kaldırıp düşünemiyorlar. Varsa yoksa karşıtlık. İnşallah 2023 seçimlerinde de bunlar yani siyaset yapar gibi görünüp bunun altında aslında bir nefret siyaseti yürütenler inşallah en güzel cevabı sandıklarda alacaklar diyorum."

Basın toplantısının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti'li İleri, daha sonra AK Parti Ağrı teşkilatında düzenlenen toplantıda partililerle de bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

