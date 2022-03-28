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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:19 05:44 12:17 15:50 18:39 19:59 2 03.04.2022 Pazar 04:17 05:42 12:16 15:51 18:40 20:00 3 04.04.2022 Pazartesi 04:15 05:41 12:16 15:51 18:41 20:01 4 05.04.2022 Salı 04:13 05:39 12:16 15:51 18:42 20:03 5 06.04.2022 Çarşamba 04:11 05:38 12:15 15:52 18:43 20:04 6 07.04.2022 Perşembe 04:09 05:36 12:15 15:52 18:44 20:05 7 08.04.2022 Cuma 04:08 05:35 12:15 15:52 18:45 20:06 8 09.04.2022 Cumartesi 04:06 05:33 12:15 15:53 18:46 20:08 9 10.04.2022 Pazar 04:04 05:32 12:14 15:53 18:47 20:09 10 11.04.2022 Pazartesi 04:02 05:30 12:14 15:53 18:48 20:10 11 12.04.2022 Salı 04:00 05:28 12:14 15:54 18:49 20:11 12 13.04.2022 Çarşamba 03:58 05:27 12:14 15:54 18:50 20:13 13 14.04.2022 Perşembe 03:57 05:25 12:13 15:54 18:51 20:14 14 15.04.2022 Cuma 03:55 05:24 12:13 15:55 18:52 20:15 15 16.04.2022 Cumartesi 03:53 05:22 12:13 15:55 18:53 20:17 16 17.04.2022 Pazar 03:51 05:21 12:13 15:55 18:54 20:18 17 18.04.2022 Pazartesi 03:49 05:20 12:12 15:56 18:55 20:19 18 19.04.2022 Salı 03:47 05:18 12:12 15:56 18:56 20:21 19 20.04.2022 Çarşamba 03:46 05:17 12:12 15:56 18:57 20:22 20 21.04.2022 Perşembe 03:44 05:15 12:12 15:56 18:58 20:23 21 22.04.2022 Cuma 03:42 05:14 12:11 15:57 18:59 20:25 22 23.04.2022 Cumartesi 03:40 05:12 12:11 15:57 19:00 20:26 23 24.04.2022 Pazar 03:38 05:11 12:11 15:57 19:01 20:27 24 25.04.2022 Pazartesi 03:37 05:10 12:11 15:57 19:02 20:29 25 26.04.2022 Salı 03:35 05:08 12:11 15:58 19:03 20:30 26 27.04.2022 Çarşamba 03:33 05:07 12:11 15:58 19:04 20:32
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:31 05:06 12:10 15:58 19:05 20:33 28 29.04.2022 Cuma 03:30 05:04 12:10 15:58 19:06 20:34 29 30.04.2022 Cumartesi 03:28 05:03 12:10 15:59 19:07 20:36 30 01.05.2022 Pazar 03:26 05:02 12:10 15:59 19:08 20:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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