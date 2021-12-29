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Ağrı Kalp Merkezi umut oldu

Ağrı'da kalp krizi geçiren kişilerin tedaviye ulaşabilmek için 250 kilometre yol gitmesini önleyen proje için ülkenin doğusu ve batısı el ele verdi. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile işbirliği yapan Ağrı Devlet Hastanesinde artık kalp krizi geçiren hastalar tedavi edilebiliyor

Ağrı Kalp Merkezi umut oldu
Ağrı Kalp Merkezi umut oldu
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HABERTURK.COM

İstanbul'dan Ağrı'ya kalp seferberliği gerçekleşti. Kalp krizlerinde erken müdahale kurtuluşun tek anahtarı. Büyük şehirlerde kalp krizi geçiren bir kişi dakikalar içerisinde hastaneye ulaştırılabiliyor. Ağrı'da kalp krizi geçiren bir kişinin ise 250 kilometre yol gitmesi gerekiyordu. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile Ağrı Devlet Hastanesi işbirliği yaptı.

İstanbul'daki uzmanlar kalp ameliyatları için Ağrı'ya gitti. Ağrı'daki doktorlar ise eğitimleri için İstanbul'a geldi.

3 BİNE YAKIN ANJİYOGRAFİ YAPILDI

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Ağrı'da doğduğu hastaneye şimdi kalp cerrahisi alanında destek oluyor.

Prof. Dr. Koçoğulları, "Bu da bana Allah'ın bir lütfu. Doğduğunuz hastanede böyle işlemlerin başlatılmasına yardımcı oluyorsunuz" dedi. Koçoğulları, 3 bine yakın anjiyografi işleminin yapıldığını kaydetti.

AĞRI'DA İLK ANJİYO 2019'DA YAPILDI

Ağrı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı, "2019 yılında Ağrı'da ilk anjiyo işlemimizi gerçekleştirdik. Hastalarımızın Erzurum'a ve Van'a artık sevk edilmiyor olmaları hayati tehlikelerini yol süresince ortadan kalkması ve direkt anjiyoya alınması ilimizde memnuniyetle karşılandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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