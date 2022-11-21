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Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

Şifayı doğadan bulmak isteyen vatandaşlar buraya! Bahsedeceğimiz besin Ortadoğu ve Hint mutfağında önemli yere sahip. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Vücudu toksinlerden arındırıyor, ağrı kesici görevi görüyor, kanser riskini azaltıyor.

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  • Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

    Hint mutfağının vazgeçilmezi çemen otu, doğal ağrı kesici olarak popülerdir. Soya ile aynı aileden gelen çemen otu, şifalı olmasının yanında yemeklerde aroma vermesi amacıyla da kullanılır. Peki, çemen otunun faydaları nedir? İşte detaylar...
  • Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

    ÇEMEN OTU FAYDALARI NEDİR?

    Çemen otunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Antioksidandır bu sebeple vücudu toksinlerden arındırır,

    Kan akışını düzenler,

    Cilt hastalıklarına iyi gelir,

    İltihabı kurutur,

    Kanserli hücreleri öldürür,

    100 gram çemen otu günlük demir ihtiyacını karşılar,

    Lif içerir bu sebeple kilo vermenizde yardımcıdır,

    Genç hücre oluşumunu sağlar,

    Mide mukozasını korur,

    Zihni güçlendirir,

    Kan şekerini düzenler,

    Kas kütlesini artırır.
  • Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

    ÇEMEN OTU ZARARLARI NEDİR?

    Çemen otunun bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Aşırı tüketimde ishal ve hazımsızlık meydana gelebilir. Bu sebeple çemen otunun dozunu kaçırmadan tüketmeniz önerilir.
  • Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

    ÇEMEN OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

    1 bardak kaynar su içerisine 1 tatlı kaşığı öemen otu ekleyin ve 15-20 dakika demlenmesini bekleyin.

     

    **Günde 2 bardaktan fazla tüketilmemesi önerilir.**
  • Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

    ÇEMEN OTU BESİN DEĞERİ

    Porsiyon (Orta)

    Karbonhidrat (g) - 4.71

    Protein (g) - 1.32

    Yağ (g) - 0.34

    Lif (g) - 2.26

    Kolesterol (mg) - 0.00

    Sodyum (mg) - 34.80

    Potasyum (mg) - 201.60

    Kalsiyum (mg - 13.60

    Vitamin A (ui) - 157.60

    Vitamin C (mg) - 47.36

    Demir - 0.64

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