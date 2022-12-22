Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeği coğrafi işaretle tescillendi

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, kentin yaprak döneri ile haşıl yemeği coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi

Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeği coğrafi işaretle tescillendi
AA

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, tescil başvurusu yapılan Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeğine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret verildiği belirtildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı'nın ticari hayatının canlılığı için coğrafi işaret tescilini önemsediklerini belirtti.

Ağrı'nın gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsediklerini ifade eden Tenekeci, "Özel idare olarak Ağrı'nın coğrafi tescil ürünlerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Türk Patent ve Marka Kurumunda onaylama aşamasında olan ürünlerimiz de var. Bu yıl yaprak dönerimiz ile haşıl yemeğinin coğrafi işaret tescilini aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bağışıklığı güçlendiren besinler
YAŞAM Bağışıklığı güçlendiren besinler
Rüyada Rüya Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya İçinde Rüya Görüp Uyanmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Rüya Görmek
Rüyada Tartışmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Biriyle Tartışmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Tartışmak
Rüyada Tanımadığın Birini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Tanımadığın Biriyle Konuşmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Tanımadığın Birini Görmek
Rüyada Takım Elbise Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Takım Elbise Görmek ve Giymek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Takım Elbise Giymek
Rüyada Süt İçmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bardaktan Süt İçmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Süt İçmek
İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi
YAŞAM İzmit Körfezi'nin derinliklerinde görüntülendiler
Rüyada Siyah Elbise Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Elbise Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Siyah Elbise Giymek
Rüyada Siyah Araba Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Araba Sürmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Siyah Araba Görmek
Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi
YAŞAM Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.