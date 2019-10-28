Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, denetim yapan polis ekibi aracın bagajını açınca yüklü miktarda kaçak sigara fark etti. Araçtakilerin kimlik bilgilerini sorgulayan polis, şüphelilerden birinin açığa alınan meslektaşları, diğerinin ise görevde olan polis memuru olduğunu tespit edince şahısları karakola götürdü

POLİS KİMLİK KARTINI GÖSTERDİ

Ağrı KOM Şube Müdürlüğünün araç uygulama noktasında yapmış olduğu çalışmalarda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 2 şahıstan şoför ve yanında oturan diğer şahıs polis olduklarını belirtti. Şoförün yanında oturan şahıs, polis tanıtım kimlik kartını yol uygulaması yapan görevlilere gösterdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Denetim yapan polisler aracın bagaj kısmını açtıklarında içerisinde görünür vaziyette kaçak sigaralar olduğunu fark etti. Şüpheli şahıslar sigaraların bunun üzerine olay yerinden hızlı bir şekilde kaçmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kısa sürede yakalanan iki şahıs gözaltına alındı. Araçtan 351 karton kaçak sigara ele geçirildi. Şoför koltuğunda oturan şahsın benzer konuyla ilgili olarak 5 ay önce açığa alınan polis memuru olduğu, diğer şahsın ise halen polis olarak Ağrı merkezde görev yaptığı öğrenildi.