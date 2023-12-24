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        Haberler Gündem Ağrı’da Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, çocuk tacizi suçlaması ile gözaltına alındı

        Ağrı’da Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, çocuk tacizi suçlaması ile gözaltına alındı

        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada adli soruşturma neticesinde gözaltına alınan Erkan Kösedağ'ın görevden el çektirildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 08:49 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:02
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        Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili'ne çocuk tacizi suçlaması ile gözaltı
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        Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, çocuk sporculara taciz suçlamasıyla gözaltına alındı ve görevden el çektirildi.

        Söz konusu cinsel istismar iddiasıyla ilgili Ağrı Valiliği’nden şu açıklama yapıldı: “İlimizde görev yapan il müdür vekili hakkında ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanılmış olup adli soruşturma neticesinde 23.12.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

        ERKAN KÖSEDAĞ HAKKINDA

        1980 Ağrı doğumlu Erkan Kösedağ, ilk öğrenimini Ağrı'da tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Alanında Yüksek Lisans Yaptı. “Yerel Yönetimler ile Spor Kulüpleri arasındaki ilişkiler” isimli Yüksek Lisans Tezini hazırladı. Öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra 2013 yılında Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde İl Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Kösedağ'ın Ağrı ve yerel yönetim üzerine kitapları da bulunuyor.

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