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Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, Ağrı-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş Hüseyin Polat (25) idaresindeki 25 ACP 384 plakalı otomobil, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Aşkın Köz (50) idaresindeki 55 AEB 773 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü uzman çavuş Hüseyin Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Polat’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.