Hemen hepimiz ağrı çekiyoruz. Kimimiz daha çok kimimiz daha az… Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre ağrıların artış gösterdiği mevsimler bulunuyor. Dünya Ağrı Konseyi Eski Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine, “İlkbahar ve sonbaharda ağrılar artar mı?” sorusuna, “Evet” yanıtını veriyor ve devam ediyor; “İnsan vücudu kimyasal maddelerden oluşan bir pil gibi çalışıyor ve vücutta ‘Nosiseptör’ adı verilen ağrı algılayıcıları bulunuyor.

Ağrı, bu algılayıcılar tarafından alınıp beyne iletiliyor. Bazı insanlarda çoğu kişide bulunmayan ve ‘sessiz algılayıcılar’ olarak adlandırılan organcıklar iklim ve hava değişikliklerinde harekete geçerek ağrının algılanmasına neden oluyor” diyor. Bazı kişilerin ağrılarının ilkbahar ve sonbaharda artması bu durumdan kaynaklanıyor. Ağrıya maruz kalma açısından kadınların erkeklere oranla daha fazla risk taşıdıklarına dikkat çekiliyor.

EN SIK GÖRÜLEN AĞRILAR

İlkbahar ve sonbaharda en sık görülen ağrı tipleri arasında baş ağrıları bulunuyor. Baş ağrıları içinde en çok rastlananların ise migren ve küme tipi ağrılar olduğu belirtiliyor. Migren hastalarının nöbetlerinin, özellikle mevsim geçişlerinde sıklaşması dikkat çekiyor. Halk arasında, kulunç olarak bilinen, sırt ve bel bölgesinde yoğunlaşan ağrılar da kişide büyük rahatsızlık yaratıyor. Bahar aylarında kürek kemiğinde, boyun ve bel bölgesinde, bıçak saplanmasına benzer şekilde ortaya çıkan (myofasyal tipi) ağrılar ise sık karşılaşılan ağrı türleri arasında yer alıyor.

AĞRILARI AZALTACAK ÖNERİLER

* Ağrılı bölgelere buz uygulayın

* Kronik ağrı hastalığınız varsa ilaçlarınızı düzenli alın

* Migren ve diğer baş ağrısı krizlerinin tetikleyicilerini kendiniz saptayın ve yiyecek, içecek, rüzgar gibi risk faktörlerinden kaçının

* Kullandığınız ağrı kesicilerin dozlarını ve alış sürelerini doktorunuza danışmadan değiştirmeyin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ