Malzeme olarak renkli boyalar, doğadan alınan bazı çiçekleri kullandıklarını kaydeden Ülküye Gengörü, "Aynı zamanda cam kırıkları kullanıyoruz doğal cam kırıkları bunlar, sanayiden getiriyoruz çünkü bunları piyasadan almak son derece pahalı, pahalı olduğu için bizde sanayide arabaların veya vitrin camları kırıldığı zaman bunları geri dönüşüm olarak tekrardan biz buraya getirip değerlendirip objelerde veya saat, panolarda kullanıyoruz. Yani maliyeti en aza indirmeye çalışıyoruz. Bayanlar bu işi çok severek yapıyor, potansiyeli çok yüksek, aynı zamanda çok güzel kazançlar elde ediyorlar çünkü yapımı çok kolay, dediğim gibi doğal taşlar kullanılıyor ya da doğadan toplanan çiçekler kullanılıyor" şeklinde konuştu.