Adana'da Ozan Üyenarık (18) adlı kişinin dün saat 16:00 sıralarında evde otururken böbrek rahatsızlığı başgösterdi. Bir süre ağrının geçmesine bekleyen Üyenarık, ağrının artması sonucu dayanamayarak annesi ve yakınlarıyla birlikte Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Burada Üyenarık'ı kontrol eden doktor böbreklerinde taş olduğunu söyleyip ağrı kesici iğne yaparak tedavi sürecini başlattı.

Ancak Üyenarık'ın ağrıları dinmeyince doktoruna ağrılarının geçmediğini çok zor durumda olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor ağrının biraz sonra geçeceğini belirtti. Ancak Üyenarık ağrının geçmediğini çok acı çektiğini yenileyerek bir iğne daha yapılmasını istedi. Doktor yapamayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine Üyenarık gözlem odasında kolunda serumla yatarken kimsenin görmediği biranda serumu çıkartıp gözlem odasından hastanenin diğer bölümlerine geçerek asansör ile son kata çıkıp oradan da dama çıktı. Acısına dayanamayan Üyenarık kendini boşluğa bırakmak istedi. Bu arada hastaneye gelen hasta ve yakınları Üyenarık'ı fark edince polise haber verdi.