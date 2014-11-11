Ağrısı geçmeyince intihar etmek istedi
Adana'da böbrek ağrısı şikayetiyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kişi ağrısı dinmediği için hastanenin damına çıkıp intihar etmek istedi
Adana'da Ozan Üyenarık (18) adlı kişinin dün saat 16:00 sıralarında evde otururken böbrek rahatsızlığı başgösterdi. Bir süre ağrının geçmesine bekleyen Üyenarık, ağrının artması sonucu dayanamayarak annesi ve yakınlarıyla birlikte Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Burada Üyenarık'ı kontrol eden doktor böbreklerinde taş olduğunu söyleyip ağrı kesici iğne yaparak tedavi sürecini başlattı.
Ancak Üyenarık'ın ağrıları dinmeyince doktoruna ağrılarının geçmediğini çok zor durumda olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor ağrının biraz sonra geçeceğini belirtti. Ancak Üyenarık ağrının geçmediğini çok acı çektiğini yenileyerek bir iğne daha yapılmasını istedi. Doktor yapamayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine Üyenarık gözlem odasında kolunda serumla yatarken kimsenin görmediği biranda serumu çıkartıp gözlem odasından hastanenin diğer bölümlerine geçerek asansör ile son kata çıkıp oradan da dama çıktı. Acısına dayanamayan Üyenarık kendini boşluğa bırakmak istedi. Bu arada hastaneye gelen hasta ve yakınları Üyenarık'ı fark edince polise haber verdi.
Polis ve Üyenarık'ın yakınları ile doktorlar onu intihardan vazgeçirmek için mücadele etti. Üyenarık böbreklerini tutarak acı içinde ölmek istediğini söyledi. Bir süre herkes Üyenarık'ı ikna etmek için çaba harcadı. Bir ara kendinden geçen Üyenarık'ın dalgınlığından faydalanan bir kişi arkasından yaklaşarak onu aşağı çekti. Üyenarık'ı intihardan vazgeçiren doktor, polis ve görevliler daha sonra aşağıya 'bitti' işareti yaptı. Üyenarık daha sonra hastaneye alınarak tedavisi yeniden başlatıldı.
Bütün bu olup biteni ise yine meraklı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla an be an kaydetti.
