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Ağrıyla gitti, karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Eskişehir'de 3 çocuk babası Cemil Ünder'in (64) karın ağrısı ve gaz şikayetleriyle gittiği hastanede, karnından 3.5 saat süren operasyonla 6 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ünder, "Karnımda ağrı vardı. Bazen karnım, kaya gibi taş gibi oluyordu" dedi

Ağrıyla gitti! Karnından bakın ne çıktı...
Ağrıyla gitti! Karnından bakın ne çıktı...
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DHA

Eskişehir'de yaşayan emekli Cemil Ünder, karın ağrısı ve gaz şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Ünder'in yapılan tetkikler sonucu karnında büyük kitle olduğu tespit edildi. Ünder, genel cerrahi uzmanları Orhan Kalaycı ve Uğur Durukan tarafından ameliyata alındı. Ünder'in karnından 3,5 saat süren operasyon sonunda 30 santimetre büyüklüğünde ve 6 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, Genel Cerrahi Uzmanı Orhan Kalaycı, bu tip tümörlerin sıklıkla görüldüğünü ancak bu boyutla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Tümörün bu boyuta 5 aydan daha fazla sürede gelebildiğini anlatan Dr. Kalaycı, "Hastamızda 15 santimetre karın duvarı dışına çıkmış ciddi kitle mevcuttu. 30 santim çapında bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk ve kitlenin yerinden çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Bu ameliyatın riskleri kendisine izah edildi. Hastamız da bize güvenerek ameliyatı kabul etti. Ameliyatta gördüğümüz 6 kilo civarında ve 30 santimetre ebatlarında, karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcuttu. Kitleyi çok şükür herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden çıkarttık. Daha önce defalarca ameliyatlar yapmış olmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkardık. Bu tür tümörler sıklıkla görülen tümörlerdir. Bu kitlenin bu hale gelmesi 3-5 ayda olacak bir şey değildir. Hastamızda bu kitlenin devasa boyuta gelmesi elbette ki uzun bir süreç almıştır. Ameliyat sonrası hastamızda herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamız ameliyattan 8 gün sonra taburcu oldu" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS KORKUSU, ERKEN TANIYI GECİKTİRİYOR'

Koronavirüs sürecinde şikayeti olan hastaların korkuları nedeniyle hastaneye gelmediklerine, bu nedenle de erken teşhiste geç kalındığına dikkat çeken Dr. Kalaycı, "Hastanın patolojik tanısı yumuşak doku tümörü grubunda. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileri dönük tekrarlama riski maalesef çok yüksek. O yüzden ilk ameliyatta cerrahın yapabileceğinin en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarda hastamız ışın tedavisi alacak. Hastamızdaki gibi karın ön duvarında ciddi bir şişlik olmadan keşke erken evrede bunları yakalayabilsek. Keşke hem bizim açımızdan hem de hastanın hayatı açısından bu riskleri almadan bu ameliyatları daha erken yapabilsek. Koronavirüs sürecinde, hastaların korkmasından dolayı hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeni ile tümörleri daha ileri evrelerde tespit ediyoruz. Pandeminin bize yansıyan bir sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor" dedi.

Karın ağrısı ve gaz şikayetleriyle doktora başvurduğunu belirten Cemil Ünder de "Bende şeker hastalığı başladı. Bu nedenle zayıfladım. Kollarım, bacaklarım inceldi. Karnımda da bir ağrı vardı. Bazen karnım, kaya gibi taş gibi oluyordu. Ayrıca gaz şikayetim de oluyordu. Tuvalete çıkmakta zorlanıyordum. Hastanede karnımdan büyük kitle çıktı. Tedavi sonrası bu duruma geldim" diye konuştu.

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