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        Haberler Gündem Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Agrotech (AGROT) kaç lot verdi?

        Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Agrotech kaç lot verdi?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım tarihleri arasında 5,21 liradan halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve lot dağıtım sayıları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 'AGROT' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:40
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        Agrotech Yüksek Teknoloji talep toplama işlemleri 17 Kasım itibarıyla sona erdi. Agrotech halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken, 300 milyon adet lot dağıtımı yapılacak. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Agrotech halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Agrotech (AGROT) kaç lot verdi?" İşte Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları...

        2

        AGROTECH HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı. Agrotech halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satıldı. Katılım endeksine uygun olmayan Agrotech halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçlarının önüzmüdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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        AGROTECH BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklanmadı. 'AGROT' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        AGROTECH HALKA ARZ TARİHLERİ

        Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı.

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        AGROTECH HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Agrotech Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılırken ve bireysele eşit dağıtım yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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