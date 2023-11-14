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        Haberler Gündem Agrotech Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri 2023! Agrotech kaç lot verir, hissesi ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

        Agrotech halka arz tarihleri! Agrotech kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Agrotech Yüksek Teknoloji gıda sektörü ve yazılım sektöründe hizmet vermektedir. Geçtiğimiz hafta yayımlanan SPK bülteni ile Agrotech halka arzında tüm detaylar belli oldu. 5,21 TL'den halka arz edilecek Agrotech 300 milyon lot pay dağıtımı yapacak. İşte Agrotech Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:37
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        1

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz başvurusunu onayladı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken, toplamda 300 milyon adet lot dağıtacak. Agrotech halka arzına katılım gösterecek olan yatırımcılar, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayılarını gündemine aldı. Peki, "Agrotech kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? Agrotech talep toplama tarihleri ne zaman?" İşte Agrotech olası lot dağıtım sayıları...

        2

        AGROTECH HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

        Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplayacak.

        3

        AGROTECH HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Agrotech Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılacak ve bireysele eşit dağıtılacak.

        4

        AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).

        5

        AGROTECH HALKA AÇIKLIK ORANI

        Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Agrotech toplamda 300 milyon adet lot dağıtımı yapacak.

        6

        AGROTECH KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Agrotech katılım endeksine uygun bir halka arz değil.

        7

        AGROTECH HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Galata Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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