"KARARIN YUKARIDAN GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Bu duruma tepki gösteren Agüero, "Henüz milli takımı görmedim. Bakalım, ama her şey çok garip ilerliyor. Eski arkadaşlarımı görmem için bir kimlik belgem olması gerekiyor. Ayarlamanın üç veya dört gün sürmesi bana garip geliyor. Sordum ve kararın yukarıdan geldiği söylendi, ama içeri girmesine izin verilen başkaları olduğunu görüyorum" dedi.

"YÜZÜME KARŞI SÖYLEYEBİLİRLERDİ"

Agüero sözlerine şöyle devam etti: "Bana doğru kimlik bilgilerini hızlı bir şekilde verememeleri garip. Milli takımda bulundum ve hızlı bir şekilde kimlik belgesi oluşturduklarını biliyorum. Acele etmeyeceğim. Her şeyin bitmesini bekleyeceğim. Onlara şans dilemek için daha erken gitmek istedim. Hiç kimseye yanlış yapmadım. Her zaman iyi davrandım. Belki de kendisine kötü şeylerin söylenmesinden hoşlanmayan insanlar vardır. Başkalarının aynı gün gelmeleri ve aniden orada olmaları beni rahatsız ediyor. İyi şanslar mesajı gönderdim. Gitmemi istemiyorlarsa sorun değil, ama bunu yüzüme karşı söyleyebilirlerdi. Takım arkadaşlarımı görmeden önce İspanya'yı ziyaret edersem nasıl görünür? Önce AFA'dan birinin beni arayıp bir şey söylemesini bekliyorum.”