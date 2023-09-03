Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
Ağustos ayı enflasyon beklenti tahmini anketi araştırılıyor. Ağustos ayı enflasyon oranı için heyecanlı bekleyiş devam ederken; Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ve AA Finans'ın anketi yayımlandı. TÜİK tarafından paylaşılan TEFE-TÜFE enflasyon rakamları her ayın başında açıklanıyor. Bu kapsamda "Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem oldu. İşte, 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi ile ilgili detaylar...
Pek çok ekonomik kalemi yakından ilgilendiren enflasyon oranları için geri sayım başladı. Son olarak geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmişti. Vatandaşlar Ağustos ayı enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağını merak ediyor. Peki, 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.
3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,84 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 34,53 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,85 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,30‘unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.