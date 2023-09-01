Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Eylül ayına girilmesiyle gözler "Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. Ağustos ayı enflasyon beklentisi de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ve AA Finans beklenti anketi ile netlik kazandı. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.