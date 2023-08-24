Haberler Gündem Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon rakamları yakından takip edilmeye devam ediyor. Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmesiyle ağustos ayında enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı araştırılıyor. Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. İşte 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 24.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:33 facebook

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Ağustos ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ağustos ayı enflasyon oranı beklentileri de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile belli oldu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağına ve beklentinin ne kadar olduğuna ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2023 Ağustos enflasyon rakamları ile ilgili detaylar...

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor. 3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.