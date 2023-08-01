Ağustos ayı kira zammı ne kadar olacak? Kira artış sınırlaması devam ediyor mu?
Ağustos ayı kira zammı kiracılar ve mülk sahipleri tarafından merak ediliyor. Kira artışıyla ilgili "Kira artış sınırlaması devam ediyor mu?" sorusunun cevabı da en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte Ağustos ayı kira zammıyla ilgili merak edilen detaylar...
Ağustos ayı kira artış oranı 2 Ağustos Çarşamba günü Temmuz ayı enflasyon artış oranın açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Bilindiği üzere kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Buna göre kira kontratını Ağustos ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını günlcelleyecek. Peki, kira artış oranı yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Ağustos ayı kira artış oranı normal şartlarda Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2 Temmuz Salı günü belli olacak.
YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." ifadelerini kullandı.