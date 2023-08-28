Haberler Gündem AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİSİ belli oldu! 2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları, Eylül ayına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olan enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketine göre Ağustos ayı enflasyon rakamları beklentisi belli oldu. Eylül ayına günler kala gözler Ağustos enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 28.08.2023 - 08:32 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:32 facebook

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Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Temmuz ayı enflasyon oranları yüzde 9,49 oranında artış gösterdi. Temmuz ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 9,62 puan artarak yüzde 47,83 düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayına sayılı günler kala gözler "2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları oranına ilişkin son dakika açıklamaları...

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor. 3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.