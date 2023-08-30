Haberler Gündem Ağustos enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos ağustos enflasyon beklenti anketi yayımlandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmesiyle ağustos ayında enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı gündeme geldi. Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı... Habertürk Giriş: 30.08.2023 - 15:59 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine az bir süre kala gündeme geldi. Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile netlik kazandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Ağustos enflasyon rakamları ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

2 Şurada Paylaş!







AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor. 3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.