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        Haberler Ekonomi Para Ağustosta cari açık 619 milyon dolar oldu - Para Haberleri

        Ağustosta cari açık 619 milyon dolar oldu

        Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 619 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 08:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 08:46
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        Ağustosta cari açık 619 milyon dolar oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2023'te cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık verdi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ağustosta 7 milyar 104 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 749 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Birincil gelir dengesi kaleminde 922 milyon dolar net çıkış ve ikincil gelir dengesi kaleminde ise 141 milyon dolar net giriş kaydetti.

        PORTFÖY YATIRIMLARINDAN 880 MİLYON DOLAR GİRİŞ

        Ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 106 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 880 milyon dolarlık net giriş oldu.

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        Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında sırasıyla 131 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 382 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon dolar net artış kaydetti.

        Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 20 milyon dolarlık net artış kaydetti.

        Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 1 milyar 294 milyon net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 122 milyon dolar ve 679 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

        Resmi rezervlerde ağustosta 5 milyar 134 milyon dolarlık net artış oldu.

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