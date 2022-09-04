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Haberler Otomobil Ağustosta en çok hangi marka araçlar satıldı?
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Ağustosta en çok hangi markalar satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault olurken, otomobil satışlarında da aynı sıralama öne çıktı

Ağustosta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Ağustosta en çok hangi markalar satıldı?
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalışla 13 bin seviyesinde belirlendi.

ODD raporuna göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.

Ford 4 bin 508 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 869 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil pazarında en fazla satılan markalar
Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault izledi.

Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ağustos ayında 43 Porsche, 37 Maserati, 28 Jaguar, 21 Lexus, 2 Bentley, 1 Ferrari ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİ İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ağustos ayında 3 bin 577 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 317 satışla Fiat ve 1.248 satışla Toyota izledi.

Volkswagen 976 satışla dördüncü ve Renault 801 satışla beşinci oldu.

Ağustos ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 111 111 0 0 111 111
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1
AUDI 644 644 0 0 644 644
BENTLEY 2 2 0 0 2 2
BMW 1,201 1,201 0 0 1,201 1,201
CITROEN 1,015 1,015 450 450 0 1,465 1,465
CUPRA 146 146 0 0 146 146
DACIA 2,376 2,376 0 0 0 2,376 2,376
DFSK 31 31 0 0 31 31
DS 239 239 0 0 239 239
FERRARI 1 1 0 0 1 1
FIAT 4,689 6 4,695 3,079 238 3,317 7,768 244 8,012
FORD 193 738 931 3,500 77 3,577 3,693 815 4,508
HONDA 0 1,463 1,463 0 0 1,463 1,463
HYUNDAI 1,482 1,397 2,879 272 272 1,482 1,669 3,151
ISUZU 0 17 95 112 17 95 112
IVECO 0 207 207 0 207 207
JAGUAR 28 28 0 0 28 28
JEEP 90 90 0 0 90 90
KARSAN 0 75 75 75 0 75
KIA 1,508 1,508 220 220 0 1,728 1,728
LAMBORGHINI 5 5 0 0 5 5
LAND ROVER 139 139 17 17 0 156 156
LEXUS 21 21 0 0 21 21
MASERATI 37 37 0 0 37 37
MAZDA 14 14 0 0 14 14
MERCEDES-BENZ 1,690 1,690 356 356 0 2,046 2,046
MG 25 25 0 0 25 25
MINI 141 141 0 0 141 141
MITSUBISHI 36 36 99 99 0 135 135
NISSAN 372 372 1 1 0 373 373
OPEL 1,125 1,125 666 666 0 1,791 1,791
PEUGEOT 900 900 680 680 0 1,580 1,580
PORSCHE 43 43 0 0 43 43
RENAULT 2,866 1,089 3,955 801 801 2,866 1,890 4,756
SEAT 322 322 0 0 322 322
SKODA 976 976 0 0 976 976
SMART 0 0 0 0 0
SSANGYONG 33 33 32 32 0 65 65
SUBARU 44 44 0 0 44 44
SUZUKI 324 324 0 0 324 324
TOYOTA 2,334 287 2,621 1,248 1,248 2,334 1,535 3,869
VOLKSWAGEN 4,055 4,055 976 976 0 5,031 5,031
VOLVO 991 991 0 991 991
TOPLAM: 11,564 23,666 35,230 6,671 6,435 13,106 18,235 30,101 48,336
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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