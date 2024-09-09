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        Haberler Ekonomi Para Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu - Para Haberleri

        Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,01 ile külçe altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:40
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        Ağustosta getiri şampiyonu altın
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, ağustosta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,01 oranlarıyla külçe altında görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 2,18, mevduat faizi brüt yüzde 1,64, dolar yüzde 0,6 yatırımcısına reel getiri sağlarken devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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        TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,4 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,18, DİBS yüzde 1,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,76 kayba yol açtı.

        Mevduat faizi (brüt), 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

        6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,58, avro yüzde 7,3, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 11,2 ve DİBS yüzde 24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 13,87, avro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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