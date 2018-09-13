Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 420 bin varil artarak 32 milyon 630 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 7 milyon 10 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 640 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Ağustosta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Libya'da yaşandı. Ülkede günlük petrol üretimi 280 bin varil artarak 950 bin varile ulaştı.

Libya'dan sonra en fazla günlük üretim artışı sağlayanlar sırasıyla Nijerya, Irak ve Suudi Arabistan oldu. Günlük petrol üretimi, Nijerya'da 90 bin varil artışla 1 milyon 610 bin varile, Irak'ta 90 bin varil artışla 4 milyon 650 bin varile ve Suudi Arabistan'da 70 bin varil artışla 10 milyon 420 bin varile yükseldi.

Geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşünün yaşandığı ülkeler, İran ve Venezuela oldu. İran’ın günlük petrol üretimi 150 bin varil azalarak 3 milyon 630 bin varile düşerken, Venezuela’nın günlük üretimi 20 bin varil düşüşle 1 milyon 240 bin varil oldu.

Ağustosta OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 340 bin varil artarak yaklaşık 60 milyon 410 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 80 bin varil artarak 100 milyon 50 bin varille rekor seviyeye ulaştı.

Rapora göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon varil artarak 60 milyon varile, 2019'da da günlük 1 milyon 800 bin varil artışla 61 milyon 800 bin varile ulaşacak.

KÜRESEL TALEP 2019'DA 100 MİLYON 800 BİN VARİLİ BULACAK

IEA'nın raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 300 bin varili bulacağı, 2019'da ise bu rakamın 100 milyon 800 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 35 milyon varille Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, onu 31 milyon 800 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon varille Avrupa izleyecek.

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